Nhận định Metz – Paris Saint-Germain vào lúc 01:00 ngày 14/12

Nhận định Metz – Paris Saint-Germain đang là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu khi Ligue 1 bước vào giai đoạn nước rút của lượt đi. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 01:00 ngày 14/12 trên sân Saint-Symphorien được dự báo là lành ít dữ nhiều cho đội chủ nhà trước nhà đương kim vô địch.

Đánh giá phong độ hiện tại của Metz – Paris Saint-Germain

Đội chủ nhà Metz đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng thực sự về mặt phong độ cũng như tinh thần thi đấu. Nhìn vào chuỗi thành tích gần đây, người hâm mộ đội bóng áo màu bã trầu không khỏi lo lắng khi chứng kiến đội nhà liên tiếp nhận những kết quả cay đắng. Trong trận đấu gần nhất tại Ligue 1 gặp Auxerre vào ngày 07/12, Metz đã thất thủ với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà, phơi bày những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự.

Trước đó, chuyến làm khách đến sân của Rennes cũng kết thúc với thất bại tối thiểu 0-1, cho thấy sự bế tắc trong việc triển khai tấn công. Tệ hại hơn, trận thua 2-3 trước Brest vào ngày 23/11 đã đánh dấu chuỗi 3 trận thua liên tiếp, đẩy Metz lún sâu xuống khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Hàng thủ của họ đang chơi như mơ ngủ khi để lọt lưới tới 7 bàn chỉ trong 3 trận đấu vừa qua, một con số đáng báo động trước ngày tiếp đón gã khổng lồ thủ đô.

Ở chiều ngược lại, Paris Saint-Germain hành quân đến Metz với tâm thế của một kẻ chinh phục, dù phong độ của họ có đôi chút thăng trầm do phải phân phối sức cho đấu trường châu Âu. Tại Champions League vừa qua, PSG đã có trận hòa 0-0 đầy toan tính trước Athletic Bilbao trên đất Tây Ban Nha, một kết quả chấp nhận được để duy trì lợi thế tại vòng bảng.

Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của PSG tại Ligue 1 mới là điều khiến các đối thủ khiếp sợ, điển hình là chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Rennes vào ngày 07/12. Đó là trận đấu mà hàng công của PSG đã chơi thăng hoa, bắn phá khung thành đối phương từ mọi góc độ và khẳng định vị thế độc tôn. Mặc dù có vết gợn nhỏ là trận thua 0-1 trước Monaco hồi cuối tháng 11, nhưng đó chỉ được xem là tai nạn nhỏ và PSG chắc chắn sẽ trút giận lên một Metz yếu ớt để củng cố ngôi đầu bảng.

Hai đội đang thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược

Lịch sử đối đầu Metz – Paris Saint-Germain

Cán cân lịch sử đối đầu giữa hai đội luôn nghiêng hẳn về phía đội bóng thủ đô Paris trong suốt nhiều năm qua. Metz thường xuyên sắm vai kho điểm cho PSG tại Ligue 1, bất kể họ được thi đấu trên sân nhà hay phải làm khách. Những lần chạm trán trước đây thường kết thúc với những tỷ số cách biệt, khi hàng công PSG dễ dàng xé toang mành lưới đối phương. Với tình hình hiện tại, rất khó để Metz có thể tạo nên bất ngờ hay thay đổi lịch sử buồn bã này.

Bảng tỷ lệ kèo trận Metz – Paris Saint-Germain

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo cho trận đấu Metz – Paris Saint-Germain mà bạn có thể tham khảo thêm:

Soi kèo chấp Metz – Paris Saint-Germain

Dù phải làm khách và chấp sâu tới 1.75 trái, PSG vẫn là lựa chọn đáng tin cậy hơn hẳn so với chủ nhà. Metz đã thua kèo châu Á trong cả 3 trận gần nhất, trong khi PSG vừa có màn trình diễn 5 sao trước Rennes. Hàng thủ để lọt lưới trung bình hơn 2 bàn/trận của Metz khó lòng trụ vững trước các chân sút thượng hạng bên phía Paris. Khả năng PSG thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên là kịch bản rất dễ xảy ra.

Dự đoán: PSG -1.75

Soi kèo châu Âu Metz – Paris Saint-Germain

Ở kèo Châu Âu, đặt niềm tin vào Metz lúc này là một sự mạo hiểm cực độ khi họ thua 100% số trận gần đây (thua Auxerre, Rennes, Brest). PSG dù có trận hòa tại Cúp C1 nhưng tại Ligue 1 họ vẫn quá vượt trội về mọi mặt. Một chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng là nhiệm vụ bắt buộc và nằm trong tầm tay của PSG.

Dự đoán: PSG thắng

Soi kèo Tài Xỉu Metz – Paris Saint-Germain

Các trận đấu có sự góp mặt của Metz gần đây thường xuyên nổ Tài do hàng thủ quá kém (nhận 3 bàn thua trước Brest và Auxerre). Bên kia chiến tuyến, PSG sở hữu hỏa lực mạnh nhất giải và vừa nã 5 bàn vào lưới Rennes. Trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận một chiều và nhiều bàn thắng được ghi, chủ yếu đến từ đội khách. Cửa Tài 3.5 là lựa chọn sáng suốt cho nhà đầu tư.

Dự đoán: Tài 3.5

Dự đoán tỷ số

Dựa trên phong độ thảm hại của Metz và sức mạnh tấn công của PSG, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt sớm ngay trong hiệp 1. Đội khách sẽ không gặp nhiều khó khăn để tạo ra một cơn mưa bàn thắng.

Dự đoán kết quả: Metz 1 – 4 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain sẽ có thắng lợi trong chuyến làm khách trước Metz

Tổng kết

Trận đấu giữa Metz vs Paris Saint-Germain vào lúc 01:00 ngày 14/12 được xoilac đánh giá là cuộc chiến không cân sức giữa châu chấu đá xe. Với phong độ kém cỏi toàn diện, Metz khó lòng tránh khỏi một thất bại nặng nề trước gã khổng lồ PSG đang khát khao chiến thắng.